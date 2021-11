Hoy Estado de México – noviembre 03, 2021

Si eres fan de Sex and the City, esto te va a interesar; y es que el departamento de Carrie Bradshaw, personaje que es interpretado por la actriz Sara Jessica Parker, se encuentra en renta a través de Airbnb.

Por lo que la compañía se alió con Warner Bros para recrear este inmueble que no estará en la misma localización que se mencionaba en la serie, sino en Chelsea.

Será el 8 de noviembre cuando quienes estén interesados, puedan cumplir su sueño de conocer el lugar, y podrán llevar a dos invitados, por la módica cantidad de 23 dólares, poco más de 480 pesos mexicanos.

El departamento cuenta con dos niveles, sala de estar, cocina en la planta baja, baño, lugar para leer y terraza.

Cabe mencionar que los invitados tendrán acceso a las joyas del personaje, a su armario, su ropa y Zapatos.

Fue así como Sara Jessica invito muy emocionada a las personas a vivir una gran experiencia.

“Y así … @Airbnb ha recreado el apartamento Sex and the City de Carrie Bradshaw. Y me estoy asociando con ellos para ofrecer a los afortunados huéspedes pasar la noche. Es delicioso estar en un espacio tan familiar, y creemos que te encantarán los recuerdos de Carrie que encontrarás repartidos por todas partes. Así que ve a ver qué hay en ese armario, prueba a escribir un poco y disfruta de un Cosmo. Dirígete a @Airbnb para conocer todos los detalles”.