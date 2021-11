Hoy Estado de México – noviembre 15, 2021

En la conferencia de prensa mañanera, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla reveló que la tienda de autoservicio Chedraui ha sido el «Rey de las ofertas falsas» durante los primeros días del Buen Fin.

De acuerdo con el procurador, esta tienda aumentó previamente el costo de los precios en algunos de sus productos que oferta y como ejemplo dijo que la tienda subió 27 por ciento en la semana del Buen Fin el precio de las croquetas de perro y luego las puso en oferta en 25 por ciento de descuento, por lo que al final están dos por ciento más caras del precio normal.

Reveló que los inspectores de la Profeco suspendieron esa promoción de Chedraui y señaló que no las tiendas no tienen por qué participar a fuerza en El Buen Fin.

“Si no quieren poner una oferta no la pongan, pero no digan mentiras, qué son esos cotorreos», señaló.