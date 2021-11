Manuel López noviembre 03 – 2021

Además de ser cuñadas, María y Brenda comparten una dicha en común; ser futuras madres.

Ambas tienen ocho meses de embarazo, pero desde hace uno reciben atención médica en el Hospital Materno Infantil de Texcoco, que cumplirá su primer año en funciones el 22 de noviembre próximo.

Este miércoles asistió en compañía de su mamá y su cuñada a una consulta dental. Dice que a lo largo de las cuatro semanas que lleva recibiendo atención en el hospital materno infantil ha pasado solo a obstetricia y psicología.

Y es que a pesar de que el nosocomio fue inaugurado desde hace 12 meses, aún no es capaz de recibir ningún alumbramiento dentro de sus instalaciones por falta de personal, acusaron pacientes.

“El proceso de aquí es que todavía no hay doctores para aliviarse aquí, solamente nos brindan atención y después ellos nos dan un pase para irnos a aliviar a un hospital más grande”, dicen.

Desde su inauguración, las autoridades presumieron que las instalaciones brindarían atención a 56 comunidades y a la cabecera municipal de Texcoco con la finalidad de acercar los servicios médicos en zonas con falta de infraestructura de salud.

Incluso, el responsable de inaugurarlo fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza y la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Venegas.

Para su construcción las autoridades realizaron una inversión de 78 millones, que contempló la adquisición del terreno de dos niveles.

El espacio cuenta con módulos para medicina general, ginecología, dental, psicología, nutrición, además de cubículos para ultrasonidos, área de choque con capacidad de atención para un paciente, área de valoración y área de curaciones.

También cuenta con una sala de labor de parto para cinco pacientes, una sala de expulsión, sala de cuneros de transición, así como las áreas de servicios del nosocomio, estacionamiento y zona de áreas verdes.

Durante el anuncio que realizaron las autoridades indicaron que el espacio fue habilitado para una sala de expulsión, dos quirófanos, sala de recuperación, 18 camas, 7 cunas y 4 incubadoras, esterilización y baños.

Respecto a la falta de funcionamiento en las salas destinadas para las cirugías y labor de parto, las autoridades del Ayuntamiento de Texcoco negaron tener información debido a que la operación se encuentra a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), dependencia del gobierno federal.

Aunque al principio María y su cuñada Brenda se atendían en médicos particulares el alto costo que representaba para sus familias las llevó a solicitar el servicio médico en el Insabi, responsable de la operación del nosocomio.

En el caso de María, deberá ser programada por los doctores para dar a luz en un hospital del IMSS fuera de su comunidad, y no en el Materno Infantil de Texcoco como lo planeaba para ahorrar gastos de traslado para ella y su familia.

“Sí me voy a ir a aliviar al IMSS, de hecho, yo tengo al IMSS pero la verdad no fui para allá, bueno sí estuve yendo, pero nunca encontré doctor y por eso me vine para acá porque nos enteramos de una vecina y nos dijo que viniéramos para acá”, comentó.