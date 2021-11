Hoy Estado de México – noviembre 03, 2021

La muerte del actor Octavio Ocaña ha causado polémica debido a las inconsistencias que se han presentado, por lo que el padre del histrión aseguró que vengará el fallecimiento de su hijo.

Hace poco se informó que los elementos policíacos habían disparado en contra del actor en una persecución, además de haber robado una cadena de oro que llevaba Octavio en el cuello.

Por lo que Octavio Pérez, padre del artista aseguró que tomara venganza hasta lo último para evitar que el caso quedé impune.

En entrevista para el programa Sale el Sol, Pérez dijo que no descansará hasta lograr justicia, al mismo tiempo indicó que cuenta con una prueba de que los elementos policiacos mataron a su hijo.

Se trata de varios vídeos que fueron compartidos en redes sociales y que posteriormente fueron borrados, dónde los policías aseguran haberse metido en un pedo al percatarse que el hombre asesinado era actor.

“Los policías son unos idiotas que todavía que hicieron su gracia, no le dieron los primeros auxilios. –Los uniformados– no tenían que estar ahí, ustedes son municipales, no son federales, no están aptos para eso”, dijo.

El padre de Octavio aseguró que cuenta con la cámara del C5 para poder esclarecer la muerte del actor.

“Tengo la cámara del C5, tengo todo. Se va esclarecer este pedo. De repente estaban grabando, una vieja idiota, una policía, estaba grabando, grabe, grabe y de repente ven que es Octavio Ocaña ‘ay en qué pedo nos metimos’. Ahí se dieron cuenta y empezaron a borrar videos de YouTube y de todos lados. Yo tengo esos videos. Yo no soy cualquier idiota ni cualquier pendejo. Así se los digo, voy con todo por ustedes”.