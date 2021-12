Hoy Estado de México – noviembre 30, 2021

Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desaconsejó que la palabra “señorita” sea utilizada para hacer referencia a una mujer, pues podría ser una denotación discriminatoria.

Según la ONU, este término hace referencia no necesaria al estado civil de una fémina, por lo que no se considera adecuado.

Esta recomendación es parte de una guía interna de Naciones Unidas para la utilización en español de un lenguaje inclusivo referente al género.

En el escrito que fue dado a conocer en internet, se muestra una lista de orientaciones que los integrantes de las Naciones Unidas deberán utilizar como lenguaje inclusivo en materia de género.

En la guía se toman en cuenta tres estrategias para hablar o escribir inclusivamente en cuanto a género:

No utilizar expresiones discriminatorias.

Visibilizar el género cuando sea exigido por la situación comunicativa.

No visibilizar el género cuando no la situación comunicativa no lo exija.

Cada apartado cuenta con anotaciones específicas a fin de promover maneras de tratamiento interpersonal adecuadas.

Asimismo, se recalca no hacer expresiones con connotaciones negativas o que remarquen estereotipos de género, como “Los hombres no lloran” o “Es fuerte como un hombre”.