Hoy Estado de México – noviembre 17, 2021

Después de una semana de que la actriz Carmen Salinas sufrió una hemorragia cerebral que hasta este miércoles la mantiene en coma sin mejoría alguna, Eugenio Derbez ofreció su apoyo para cualquier cosa que se ofrezca a la familia de la estrella.

Carmen Plascencia, nieta de la primera actriz reveló que por ahora la situación de salud de su abuelita es la misma.

“Mi abuelita sigue igual, estable en su gravedad, muy grave, pero no hay ningún cambio significativo”, dijo Carmen, quien desmintió que su padecimiento haya sido a causa de la vacuna anticovid .

“Yo opino que jamás, no, no, no, para nada. Sí (ella tenía tiempo con la vacuna) y toda mi familia. Toda mi familia está vacunada porque tenemos que ayudar a que esta emergencia sanitaria baje. Nosotros somos fieles a vacunarnos, a apoyar, estamos vacunados y todo muy bien”.