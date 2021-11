Hoy Estado de México- noviembre 10, 2021

Nerea Godínez, novia del fallecido actor Octavio Ocaña, rompió el silencio y estalló en sus redes sociales tras las declaraciones de una supuesta vidente que la culpa por la muerte de ‘Benito’.

Luego de la muerte del joven actor, ocurrida el pasado 29 de octubre en el Estado de México, un supuesto vidente en Instagram, bajo el usuario “elgatovidente” la señaló como la responsable de que Octavio falleciera en extrañas circunstancias.

Mediante esta red social, dicho usuario calificó de “inestable e insensible” a Nerea Godínez, y que además ella presuntamente contaba con amistades peligrosas y hasta relaciones con integrantes del crimen organizado.

En las publicaciones también señala la vidente: “Alguien muy cercano a él planeó detalladamente este suceso tan trágico y lamentable. Octavio fue víctima de una traición por parte de alguien muy cercano a él, ese disparo no fue accidental, alguien lo atacó”.

“En efecto, Octavio tenía un arma cerca, misma que fue usada para dañarlo, todo debidamente planeado. Hubo un forcejeo, una lucha con el arma, salió el disparo para después acomodarlo, tuvieron el tiempo y la manera de hacerlo, si, los policías fueron siguiendo órdenes superiores. N… lamentablemente”, afirmó.

Relató que Ocaña estaba en un estado inconveniente, bajo los influjos del alcohol y las drogas. Además, se alteraba fácilmente, tenía un carácter muy temperamental. “El que los policías le hicieron el alto, al principio fue casualidad”, afirmó.

“Veo que momentos antes de iniciar esa persecución, él salía de una reunión con estas personas que no debió involucrarse, hubo alguna diferencia o situación, se alteró y se retiró, razón por la que decidió no pararse, temía represalias, un secuestro, que lo hubieran acusado o visto y prefirió no hablar”.

Por lo que, también a través de Instagram, Nerea desmintió esas versiones y aseguró que ella no está en malos pasos.

“Este tema del ‘gato vidente’ ya llegó a mi límite. Dejen de creer toda esa porquería, yo no tuve la culpa de nada; no tengo malas amistades”, dijo tajante la ex prometida de Octavio.

Reitera que ella no deseo esto y no tiene nada que ver con la pérdida de su pareja.