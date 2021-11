Hoy Estado de México – noviembre 10, 2021

El bullying es un problema muy grave sobre todo en las escuelas, pues los menores que son víctimas pueden crecer con traumas que les duren toda la vida y lo más difícil es contarlo a sus padres, esta niña escribió en una carta todo lo que estaba pasando.

Dicha carta fue publicada a través de redes sociales y fue tan emotiva que desgarró el corazón de muchos, pues en ella revela a su madre todo lo que está viviendo a causa del bullying.

“Te escribí unas cosas que no me animaba contarte”, dijo su hija a la señora Bárbara cuando le entregó la carta, y es que la menor de 12 años de edad de Argentina, sufría bullying en su escuela.

“Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles. No paro de temblar y no puedo respirar. Te juro que nunca odié tanto a estas personas. Mamá, por favor tenés que hacer algo. Ma, siento que me voy a morir”, escribió la niña.

Bárbara publicó esta situación mediante sus redes sociales, y añadió que hace unos meses notó que su hija no estaba bien y que tenía ataques de pánico constantes, además la veía llorar con mucha frecuencia.

En la carta también detalla la menor que en diversos lugares de la escuela le escribían mensajes amenazadores e insultos de varios de sus compañeros.

Pero la situación iba más allá, ya que los mismos padres de familia estaban en contra de Bárbara y de su hija y los excluían de los eventos que se organizaban en la escuela como excursiones.

Por ello, la niña no se ha presentado más en la escuela y ha sido sometida a terapia psicológica para que supere las terribles consecuencias que le dejaron los malos tratos.