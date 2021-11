Hoy Estado de México – noviembre 11, 2021

La nieta de Carmen Salinas, Carmen Plascencia, habló en entrevista con los medios de comunicación acerca del estado de salud de la artista, quien esta madrugada fue hospitalizada.

“Sí está con respiración asistida, con un ventilador, es la única parte que está asistida, lo demás, como les dije, funciona por sí mismo”, informó.

Plascencia explicó que la actriz empezó a sentirse mal de repente el miércoles por la noche y que los médicos solicitaron a los familiares que estén al pendiente.

“El diagnóstico es delicado y estamos esperando que progrese”, comentó la nieta de la estrella envuelta en llanto.

Señaló que Carmen Salinas estaba en su domicilio, trabajando con mucho entusiasmo y viendo una telenovela. “De pronto nos llamaron, y que estaba desmayada”, dijo.

Por otro lado, Gustavo Briones, sobrino de la famosa actriz, invitó a los seguidores de su tía que sigan haciendo oración por ella.

“Estoy devastado. Me han hablado muchos de ustedes y no he podido contestarles a todos, espero que me comprendan y estamos esperando que nos digan los doctores, esperar nada más”, comentó, al tiempo que aclaró que no es un coma inducido, sino algo natural.