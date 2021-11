Hoy Estado de México – noviembre 09, 2021

La defensora de la educación de la niñez, Malala Youssfzai, quien en 2012 ganó el Premio Nobel de la Paz, y quién fue sobreviviente a los disparos de un talibán, cuando tenía 15 años de edad, anunció que contrajo matrimonio.

Malala, de 24 años y que radica en Reino Unido, señaló que ella y su esposo Asser contrajeron nupcias en Birmingham y el festejo fue en su casa en compañía de sus familiares.

«Hoy es un día precioso en mi vida. Asser y yo nos hemos casado para ser compañeros de por vida», publicó a través de Twitter, junto con cuatro imágenes.

Pese a que la joven no dió más pormenores sobre su esposo, algunos cibernautas lo identificaron como Asser Malik, director general del Centro de Alto Rendimiento de la Junta de Críquet de Pakistán, no obstante, reuters no pudo confirmarlo.

