Hoy Estado de México, noviembre 29, 2021

Una mujer de Tennessee quedó fría al revisar el celular de su esposo y descubrir que éste tenía una amante, pero no conforme con eso, iba a escapar con ella, pero antes mataría a la curiosa esposa.

De acuerdo con la mujer, no es que haya revisado el teléfono de su esposo por celos, si no que tomó el dispositivo para avisar que él no se presentaría a trabajar.

Y como toda buena mujer revisó los chats y fue cuando se percató que el tóxico hablaba con una mujer desconocida con quien planeaba matarla a ella para cobrar un seguro de vida y huir juntos.

El infiel, identificado como Jerry McDonald de 49 años, vivía en Chattanooga, Tennessee, así como su amante Vanessa Nelson, de 39 años.

El muy cobarde incitaba a Vanessa a que fuera ella quien matara a su esposa, para él quedar con las manos limpias (por si las moscas que los descubrieran).

—“¿Tengo que matarla?”, pregunta la amante Vanessa.

—“Si, tienes que matarla, por favor, te lo ruego (…) Esa ‘perra’ vale un millón (de dólares). Lo que estoy diciendo es que la matamos, yo cobro un millón y vivimos como los reyes y reinas que somos”, respondió él.

—“No somos criminales. Y no nos importa el dinero. Al menos a mí no”.

—“Yo tampoco, pero estoy diciendo que tenemos una opción si así lo decidimos. Ni siquiera estoy bromeando. Todo lo que quiero es a ti, nena. Eso es todo lo que me importa”, escribió el marido

La afligida esposa dijo que no podía creer que su esposo fuera capaz de planear una cosa así, pues aunque llevaban sólo dos años de matrimonio, tenían 20 años de conocerse.

Y como era de esperarse, la mujer denunció al marido, quien fue detenido por la policía.