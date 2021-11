Manuel López – noviembre 12, 2021

Este 12 de noviembre se celebra el Día del Cartero y el señor Juan Antonio, lo conmemoró trabajando, desde las 9:00 horas acudió Correos de México ubicado sobre la avenida Chimalhuacán para recoger la correspondencia y entregarla en las calles de Nezahualcóyotl.

Desde hace 28 años su rutina es la misma, sale en su bicicleta y recorre por lo menos 20 calles «a la antigua» para entregar los sobres y paquetes a miles de personas.

«Mis compañeros ya salen en motocicletas, pero a mí no me gustan y me siento más seguro en mi bicicleta, además me beneficia porque hago ejercicio», aseguró.