Hoy Estado de México – noviembre 19, 2021

Recientemente, Tristán, hijo del famoso cantante Yahir, causó polémica al revelar el distanciamiento con su padre por ser bisexual y por querer ser actor porno; ante esto, Yahir aseguró que su lejanía fue la recaída en las drogas de su hijo; sin embargo, además de estas declaraciones, se filtró un audio en el que se escucha al joven decir que tiene muchas deudas y que teme por su vida.

A través del programa ‘Chisme No Like’ se dio a conocer que Tristán, se encuentra en peligro, ya que debe tanto dinero que podría ser que en algún momento le hicieran daño.

De acuerdo con dichos audios, el joven dijo que está buscando la manera de pagar todo el dinero que debe.

Comentó que estaba esperando que una revista le pagara una información exclusiva que reveló.

Finalmente, se dijo preocupado, ya que en caso de que no pagara lo que debe, su vida peligra, pues podrían matarlo.

“Últimamente me he sentido apagado, me he sentido fuera de mí mismo y lo único que me queda es no dejar de atorarle, güey, porque si no me matan, a la bestia por deudas y no me late”..