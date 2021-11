Hoy Estado de México- noviembre 23, 2021

El Gobierno de México analiza la aplicación de una tercera dosis de refuerzo contra COVID-19 en algunos sectores de la población, especialmente a adultos mayores, y, de concretarse esta posibilidad, sería luego de que completen su esquema los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se va a analizar la vacuna de refuerzo en algunos casos, sobre todo para adultos mayores, pero eso todavía lo tienen que decidir los médicos, los especialistas”, dijo el presidente este martes desde Palacio Nacional durante su conferencia matutina.

En este sentido, hizo un llamado a la población para vacunarse contra el nuevo coronavirus, ya que está demostrado que el biológico protege al reducir los contagios y que la gente no muera.

“La vacuna protege, en efecto, ya está demostrado, y que hay que procurar que la gente no se enferme y no haya contagios y que no pierda la vida, que es lo más lamentable. Nosotros no vamos nunca a volver obligatoria la vacunación, no, porque nosotros tenemos un pueblo que es mucha pieza”, comentó.

Destacó que México se encuentra entre los países con los porcentajes más altos de vacunación contra COVID-19 en el mundo, al ubicarse en 85 por ciento de la población objetivo inmunizada, y la meta es llegar al90 por ciento.

López Obrador dijo que su gobierno tiene una estrategia para convencer a los rezagados, ya que hay quienes no quieren vacunarse, y se debe respetar su decisión; aunque también reconoció que hay alrededor de 200 mil pequeñas comunidades en todo el país donde las personas no se han vacunado porque no han llegado las dosis.