Hoy Estado de México- noviembre 26, 2021

La conductora Galilea Montijo fue vinculada en una relación amorosa con un narcotraficante, según lo señaló el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, basado en lo escrito en el libro titulado ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández.

Según lo escrito en el libro, la conductora del programa “Hoy” presuntamente tuvo una relación amorosa con Arturo Beltrán Leyva, mejor conocido como ‘El Barbas’.

Luego de que se hicieron públicas estas fuertes declaraciones, Galilea Montijo no se quedó callada y aseguró que ante tales aseveraciones, en su momento tomará acciones legales. Cabe destacar que el libro de Anabel Fernández aún no se ha publicado.

En un enlace en vivo para su canal de YouTube Gustavo Adolfo Infante informó que Galilea Montijo había sido vinculada como “una señora del narco” en el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández.

Hay que recordar que Arturo Beltrán Leyva, conocido como ‘El Barbas’, murió tras un enfrentamiento con la Marina en 2019.

Tras la polémica noticia “Gali” no se quedó callada y fue determinante al negar cualquier relación con Beltrán Leyva.

“Qué tristeza que tantos años trabajando, que ustedes me conocen siempre salgo a dar la cara, hasta el mismo público sabe que he llevado una vida de trabajo. Es muy triste escuchar que vengan rumores ‘que dice, que dice’. Viene de un canal de YouTube, que viene un libro, el libro no ha salido», así se defendió la tapatía de estos dichos.

Por último, advirtió que tomará acciones legales cuando el libro se publique.

“El día que salga el libro ya yo tomaré acciones legales. Lo único que les digo es que sí debería ser más severa esta ley de la difamación. Yo he sido muy tranquila. Desde donde me han metido relaciones y han sido calumnias, lo he dejado pasar, porque no estaba casada. Ahora sí, tengo un hijo, tengo a quien cuidar. Y esta es la única parte.