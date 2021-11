Hoy Estado de México- noviembre 29, 2021

Luego de que se diera a conocer una presunta relación amorosa con Arturo Beltrán Leyva, Galilea Montijo salió en su defensa, y en medio de lágrimas suplicó que paren los ataques en su contra.

En días recientes la conductora de Televisa ha estado envuelta, una vez más, en la polémica debido a que la periodista Anabel Hernández señala en su libro “Emma y otras señoras del narco”, que Gali tuvo un romance con el narcotraficante conocido como “El Barbas”.

Mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram se defendió de dichos señalamientos, al mismo tiempo que salió en defensa de su esposo, Fernando Reina Iglesias.

Desde hace unas semanas Galilea Montijo ha estado bajo el reflector por su relación con Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes tienen una ficha roja de la Interpol y son buscados por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

«Siempre me he callado y aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida», dijo.