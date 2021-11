Manuel López – noviembre 17, 2021

A un costado del Gran Canal, en el municipio de Ecatepec, integrantes del colectivo «Uniendo Esperanzas» conformado por familiares de personas desaparecidas buscan indicios que los ayuden a dar con el paradero de sus seres queridos.

Ataviados con overoles blancos, como parte del protocolo de búsqueda, recorren decenas de kilómetros con la esperanza de responderse una pregunta, ¿Qué pasó?

Verónica Rosas Valenzuela conformó este colectivo para buscar a su hijo Diego Maximiliano Rosales y ayudar a otras madres, padres y hermanos a buscar a sus seres queridos.

«Es muy difícil el vivir una desaparición porque vivir una desaparición es peor que la muerte porque nosotros no sabemos si viven o ya no y es una angustia constante el día a día despertarnos con esa zozobra de saber dónde están si comen sí duermen y pasan los días y pasan los meses y pasan los años y desgraciadamente seguimos viviendo la ausencia de las personas que amamos», dijo.

Maximiliano fue secuestrado en 2015 en Ecatepec Estado de México, sus captores pidieron un rescate, pero después no se supo más de él.

«Yo antes pensaba que solo secuestraban a las personas ricas y nos damos cuenta que el contexto de nuestro país o con quién persona la pueden secuestrar y desaparecer de cualquier clase social por eso ha sido un flagelo que he vivido día a día, sin embargo esa presencia de Diego que me llegó a mi vida es lo que me motiva a seguir buscando».