Hoy Estado de México – noviembre 01, 2021

El padre del actor Octavio Ocaña, Octavio Pérez, dijo estar inconforme con la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que señala que el actor, mejor conocido como “Benito Rivers”, se autodisparó.

El padre de familia indicó que por el momento se enfocará en despedir al actor, en Tabasco, su tierra natal y después analizará la investigación sobre su muerte.

Pr ello, pidió el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo confiar en que el mandatario le “eche la mano” por ser paisano.

Indicó no estar conforme con la versión dada a conocer por las autoridades mexiquenses y advirtió que le rascará para que la muerte de su hijo no quede impune.

“Le tenemos que rascar para que esto no quede impune y no va a quedar impune, yo me voy a encargar de eso, pero primero lo primero, primero es acabar este ciclo, que yo esté más tranquilo porque esto es un dolor que nadie lo sabe más que yo”.