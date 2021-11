Hoy Estado de México- noviembre 05, 2021

La categoría Sub-18 de la Liga MX, y el futbol mexicano en general, están de luto.

Este viernes se dio a conocer el fallecimiento de Néstor Damián Ángeles Rodríguez, árbitro del futbol mexicano, quien murió horas antes de protagonizar el compromiso entre los Cañoneros de Mazatlán y las Chivas del Guadalajara.

El ex árbitro Paul Delgadillo, quien fuera uno de los árbitros más importantes del futbol en el país, lamentó la muerte de su colega y comentó que el accidente sucedió cuando Néstor Damián se dirigía a la ciudad de Mazatlán para pitar el juego correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2021 de la Sub-18.

“Triste noticia. En fatal accidente fallece nuestro amigo y ex compañero Néstor Damián Ángeles Rodríguez. Se dirigía a la ciudad de Mazatlán para arbitrar el partido de sub 18 entre Mazatlán vs chivas. En paz descanse, pronta resignación a su familia”, escribió en una publicación a través de sus redes sociales.