Hoy Estado de México – noviembre 26, 2021

La famosa actriz y cantante Jennifer Lopez está pasando por un momento fenomenal en su vida al lado de Ben Affleck, por lo que no le dice no al matrimonio de nuevo.

Durante la promoción de su más reciente cinta Marry Me, la artista aseguró en entrevista para el programa Today, que ‘cásate conmigo’ es una frase que le encantaría volver a escuchar.

“No sé. Sí, supongo… Quiero decir… Soy romántica, siempre lo he sido. Me he casado varias veces. Todavía creo en el ‘felices para siempre’”.

Cabe recordar que JLo y Ben Affleck se reencontraron hace poco y de acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, ‘ellos están muy enamorados’.