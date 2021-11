Arturo Callejo-noviembre 03, 2021

El proyecto de paquete fiscal del próximo año llegará a la Cámara de Diputados del Estado de México entre el 19 y 22 de noviembre, por lo que habrá tiempo para que los 75 legisladores lo analicen y pueda ser aprobado antes de que termine el 2021, indicó Elías Resécala Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Lo que se estaría tratando de evitar es que suceda lo mismo que con el paquete fiscal del año corriente, cuando la pasada 60 Legislatura lo aprobó ante el Pleno hasta el día 22 de enero, aunque la Constitución Política de esta entidad federativa otorgaba la posibilidad de ser aprobado hasta el último día del mes en cita

Hace unos días, el secretario de Finanzas del Estado de México, Rodrigo Jarque Lira, indicó que solo “se ajustaban pesos y centavos” de lo que el ejecutivo estatal mandará como proyecto a la 61 Legislatura.

En tanto, el grupo parlamentario del PRI abogará porque no se toquen financieramente hablando los programas de desarrollo social, salud y seguridad, aunque “hay que analizarlo, hay que verlo y se va a discutir en su momento”, añadió el coordinador de la bancada priista.

Con respecto a la posibilidad de que regrese el Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC), el cual se basaba antes de la 60 Legislatura mexiquense, en que cada diputado tenía presupuesto para adquirir principalmente material de construcción y por medio de vales otorgar a las familias más vulnerables lo básico para construir su vivienda y salir adelante, Rescala Jiménez señaló que este tema aún no se discute al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Se recordará que el PAC, desapareció porque así lo decidió el grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la legislatura anterior, con el argumento de que era utilizado con fines políticos.

“No se ha discutido, no se ha discutido, porque el PAC lo quitó Morena la Legislatura pasada y no hemos discutido el nuevo paquete económico y no sabemos si va a reanudar actividades”, apuntó Elías Rescala.