Hoy Estado de México – noviembre 27, 2021

El docente Carlos Alberto Leal Reyes de la Escuela de Artes Escénicas perteneciente a la Universidad autónoma del Estado de México (UAEM), colabora en un proyecto de investigación con especialistas de la Universidad de California en Santa Cruz Estados Unidos, en este se abordan retos y necesidades de la salud de los migrantes transgénero de Latinoamérica.

Dicho proyecto lleva el nombre de “A comparative Stuttgart of translatinx migrant health in three contexts”, y se encuentra patrocinado por el Consorcio del programa de investigación en migración y salud (PIMSA), que encabeza la Iniciativa de las Américas de University of California y se enfoca en el acceso a terapias antirretrovirales, hormonales e intervenciones de afirmación de género, mismas que fueron detenidas debido a la pandemia por COVID-19.

Esta investigación se lleva a cabo en tres contextos: Ciudad de México, frontera entre Perú y Argentina y San Francisco, California. Carlos Alberto comentó que uno de los principales objetivos es desarrollar políticas públicas de salud para migrantes basadas en los resultados del estudio.

La investigación está en desarrollo en cuanto a estudio de campo y se prevé que termine en marzo del próximo año. Mediante etnografía virtual ha hecho contacto con diferentes migrantes, quienes han proporcionado sus testimonios e información importante sobre los ejes de investigación.

El universitario considera importante que se consolida en las redes de investigación con universidades de varios lugares del mundo, ya que así se podrá brindar atención oportuna a grupos vulnerables que por su condición corporal, sexo genérica y estatus migratorio, se encuentran susceptibles algún riesgo.

“En el proyecto nos aproximamos a los distintos niveles de marginación que se superponen en el proceso migratorio. Estamos trabajando con una población que por sus condiciones, surge de múltiples procesos de discriminación y en ese sentido, el papel de la investigación social resulta fundamental”.

Leal Reyes aseguró que este estudio consolidará líneas de investigación en torno a la diversidad sexo genérica y lo queer. De la misma manera representa un desafío pues enfrenta nuevas formas de realizar investigación cualitativa de manera virtual.

Éste tipo de investigación brinda la oportunidad de intervenir en la realidad social, lo cual es trascendental en la labor de la comunidad científica.