Arturo Callejo-noviembre 22, 2021

Al interior de la Cámara de Diputados del Estado de México, se conformó un bloque opositor entre los partidos políticos, Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (NA), para ir en contra de la enajenación de inmuebles propiedad de cinco Ayuntamientos a fin de que éstos paguen deudas millonarias que, en algunos casos, datan desde 2006 y a la fecha son impagables.

En la sede del Poder Legislativo, los coordinadores de los grupos parlamentarios, María Luisa Mendoza Mondragón, Martín Zepeda Hernández y Rigoberto Vargas Cervantes, de los institutos políticos antes mencionados de forma respectiva, apuntaron que hay cinco solicitudes ante el Congreso mexiquense, tanto para desincorporar bienes inmuebles y venderlos, como para darlos en comodato.

En el caso de San Felipe del Progreso, el Ayuntamiento solicita la desincorporación de un bien para el pago de una bodega que está en construcción, caso que está en convenios entre las partes involucradas.

En San José del Rincón, municipio que tiene deudas desde 2006, cuenta con una resolución ejecutivo-mercantil, en la cual adeuda a una empresa 105 millones de pesos por la prestación de un servicio; y el municipio de Nicolás Romero, tiene una deuda por 40 millones 456 mil pesos, derivada de un amparo indirecto promovido por un tema laboral.

En Metepec, el Ayuntamiento intenta dar hasta casi por un siglo y en comodato un inmueble que será ocupado por el Episcopado Mexicano.

Y en Toluca se pretende desincorporar un inmueble para un particular. Estos dos últimos municipios se estarían viendo sus condiciones por separado, indicó la legisladora María Luisa Mendoza Mondragón.

“Los bienes inmuebles se hacen no para solucionar los males, se hacen para seguir acrecentando algo que fue donado al municipio por un bien comunal, por un bien ejidal, por un particular, pero para que se siga acrecentando no para que se siga disminuyendo”, agregó la diputada.