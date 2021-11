Hoy Estado de México – noviembre 19, 2021

El presentador del matutino Hoy, Arath de la Torre, se encuentra en el ojo del huracán luego de que trató mal a la actriz Carmen Salinas en el programa, cuando la artista visitó al elenco para promocionar su más reciente telenovela ‘Mi fortuna es amarte’, esto a unos días de que Salinas fuera hospitalizada por un derrame cerebral, por lo que seguidores de Carmen exigen que sea cancelado.

Fue el pasado 6 de noviembre que Carmen estuvo en el foro de Hoy promocionando su telenovela, y Andrea Legarreta y Arath de la Torre estuvieron encargados de platicar con ella, pero en un momento, Arath hizo burla sobre una lista que hizo la actriz de los que estarían en la producción.

“Ah, sí hizo su tarea, ahora cuéntenos sobre sus memes. Bueno, pero ahora cuéntenos un poco de su personaje”, comentó a Salinas.

Posteriormente, la conductora Andrea Escalona le entregó la foto del marido de Carmen, para que fuera colocada en la ofrenda por Día de Muertos del programa.

Justo en ese momento, Arath le hizo un desaire a la también productora, pues la interrumpió antes de que terminara de hablar.

“Aquí lo voy a poner”, comentó Carmen Salinas, a lo cual las conductoras respondieron: “Gracias querida, Carmen”, en seguida, Salinas dijo: “Vamos…” y de inmediato el conductor comentó: “gracias Carmen, nosotros nos tenemos que ir… También le quiero recordar que la telenovela inicia el lunes 8 de noviembre”, finalizó Carmen Salinas, “Ya se nos estaba olvidando…”, respondió Arath de la Torre, y Andrea Escalona dijo: “Es una fortuna tenerte”, “Bueno, vamos con el Chapu Garza…”, indicó Artah de la Torre.

Por ello y como era de esperarse, estos desplantes por parte de Arath de la Torre hacia doña Carmelita, fueron criticados en las redes sociales.

“¿Que no Arath de la Torre estaba censurado por su malísimo chiste de comercial? Me parece irrespetuoso y vulgar. Sáquenlo”; “Siempre de grosero, engreído”; “Alguien más sigue pensando que Arath Dela Torre no encaja en el programa HOY?? Sale con cada simplada fuera de tono!!”; “Ya que lo saquen por grosero”; “Arath de la torre siempre queriéndose hacer el chistoso, ojalá el otro año ya no esté en el programa!!! Siempre impertinente”, indican algunas reacciones.