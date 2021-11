Hoy Estado de México – noviembre 23, 2021

A través de Twitter, el usuario @JilgueroEurupeo denunció que compró unos AirPods Pro en la tienda en línea de Walmart y al recibir el paquete, dentro había un jabón Zote.



El usuario de Twitter compartió una foto del jabón de lavandería envuelto en papel café, tipo cartón.

En el post, el tuitero pidió a Walmart que le resuelva su pedido o amenazó con pedir la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Walmart, hola, me podrían resolver? Compré unos AirPods Pro y me robaron metiéndome un jabón en el paquete, me piden resolver o me comunico a Profeco??”.