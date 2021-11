Jesús Hernández – noviembre 11, 2021

Expertos en aviación coincidieron en que el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México es inseguro, inflexible y caro, por lo que, de mantenerse las nuevas rutas de navegación, se correría el riesgo de que pudiera existir un accidente de consecuencias fatales, una vez que se aumenten las corridas por el funcionamiento conjunto de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y de Santa Lucía.

La experta en la materia, María Larriva, indicó que es necesario que se regrese al rediseño del espacio aéreo que existía hasta antes de marzo de 2021, cuando el gobierno federal implementó las nuevas rutas que ahora vuelan por el poniente del Valle de México, pues ni la orografía, la elevación con que están viajando las aeronaves y las condiciones meteorológicas que persisten en el centro de México, son óptimas para la navegación aérea, lo que pone en riesgo a los usuarios.

Indicó que, hasta ahora, el argumento más sólido que han presentado las autoridades federales sobre este rediseño es que el diseño de la navegación satelital será más preciso; sin embargo, aseguró que no es compatible con los tres aeropuertos que conforman el Sistema Metropolitano Aeroportuario, toda vez que no han podido resolver la problemática de interacción entre las terminales de Toluca, Santa Lucía y Benito Juárez, además de que no existe claridad en el cumplimiento de los 17 puntos y cuatro fases de implementación que estipulan los tratados internacionales en la materia.

María Larriva aseguró que la puesta en marcha de las nuevas rutas fue autoritaria, pues, en ningún momento, se consultó a las asociaciones y colegios de aviadores, pilotos, controladores e ingenieros en aeronáutica, además de que no han podido o querida transparentes los estudios en materia ambiental y de ruido, por lo que se desconocen si existen o si se implementó el nuevo espacio aéreo sin estudios serios y reales.

“A seis meses de la implementación del rediseño, no hay diálogo, no existen documentos o se niegan a exhibir los estudios que legalizan lo que se hizo. Pagaron seis millones de pesos y no son capaces exhibirlos”, lamentó.

La experta consideró que, entre las problemáticas que generan las nuevas rutas que se pusieron en marcha en el Valle de México, es que las aeronaves están sobrevolando muy cerca de la orografía en exceso, lo que es incómodo e innecesario para los pilotos, pues no les da espacio para corregir una mala maniobra, como ocurre con los vuelos que se están realizando sobre la zona de los volcanes, donde se está viajando a menos de 20 millas, como lo marca la norma.

A ello, dijo, se suma que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía solo contará con una pista, lo que limita a los pilotos en recursos, genera bastantes desviaciones a la hora de los aterrizajes, lo que también propicia un aumento en el gasto del combustible y conlleva un riesgo de que éste se agote en el aire, lo que también pone en riesgo la vida de los usuarios, además de generar estrés innecesario, pues se han provocado mayores conflictos no previstos en el vuelo.

Por su parte, el piloto aviador con 40 años de experiencia, Jaime Leonardo del Río, aseveró que este rediseño está violando completamente las normas de navegación aérea, debido a que las aeronaves están volando fuera del margen de seguridad en la zona de los volcanes, además de que no se hicieron estudios o algún análisis del ruido en las aproximaciones, al tiempo en que la forma en que se consideró el ingreso de los aviones al Valle de México está provocando un aumento de las jornadas de vuelo, el uso de motores y planeador y modifica el orden para cumplir con el itinerario.

Los expertos coincidieron en que mientras no haya un volumen de tráfico real en el aeropuerto de Santa Lucía, comenzará a saturarse aún más el de la Ciudad de México, que aún tiene un 30 por ciento de capacidad tras la pandemia, con un estimado de 900 vuelos diarios, pero lo que generará cada día más incidentes de seguridad, un mayor desorden y más demoras e ineficiencia, con este nuevo modelo aéreo.