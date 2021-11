Hoy Estado de México – noviembre 24, 2021

Pese a que México ha logrado un avance significativo del 50 por ciento de su población con esquemas completos en cuanto a la vacunación anticovid, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que no es suficiente en caso de que inicie una nueva ola de contagios, ya que se observa “un leve repunte de casos y defunciones”.

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa señaló “que para cualquier ola es necesario tener una vacunación completa, no solamente una dosis, porque no es lo mismo tener una que dos dosis. No es así”.

Un organismo está protegido cuando se cuenta con el esquema completo de vacunación y aunque México se ha esforzado por inmunizar al menos a la mitad de su población, no es suficiente para garantizar que no haya más contagios.

“México ha hecho un esfuerzo muy importante para vacunar a su población. Está con 50 por ciento de toda su población con las dos dosis, es una cobertura vacunal importante pero todavía no es suficiente para garantizar que el país no vuelva a tener otros brotes. Así como el propio secretario de Salud en México (Jorge Alcocer) lo ha mencionado”, comentó.

Aseguró que se requiere continuar con la inmunización para que se completen los esquemas y sobre todo continuar con las medidas de higiene recomendadas.

“Es necesario seguir con la vacunación, alcanzar una cobertura de vacunación más elevada, proteger a todos con esquemas completos. Segundo: mantener las medidas de salud pública” como la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos y uso de gel. Lo que estamos viendo en Europa es que muchos países aunque tienen coberturas vacunales del 60 y 75 ciento (siguen teniendo) un nuevo crecimiento en el número de casos de manera importante. No hay señal de que la pandemia ha terminado”.

El hecho de contar con una gran cobertura en cuanto a la vacunación, del 40, 50 o 60 por ciento no garantiza que “sea suficiente para nunca más tener otros brotes. Eso no es verdad. Hay que seguir vacunando con esquema completo y manteniendo las medidas de salud pública, al mismo tiempo que una vigilancia importante para identificar rápidamente si hay algún cambio en la tendencia de la enfermedad en el país”.

Por otro lado, Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, indicó que en el país se ha registrado un repunte de casos y muertes, sobre todo en habitantes que no han sido vacunados, y a pesar de que los casos activos se han estabilizado, es importante recordar lo sucedido en 2020 en estas mismas fechas, cuando los días festivos dejaron un gran número de contagios.

“En México se observa, recientemente, un leve repunte de casos y defunciones, principalmente en personas no vacunadas”. Y pese a que los casos activos se estabilizaron de 18 mil casos en las últimas dos semanas, “hay que tomar en cuenta lo que ocurrió el año pasado en esta misma época en México, donde vimos que los días festivos, comerciales, sociales y familiares de fin de año, cuando es más difícil mantener la distancia física y el uso permanente de la mascarilla, y hay una población significativa que no tiene la vacunación completa contra covid-19, se presentaron un aumento significativo de casos y de defunciones”, explicó Ugarte.

Cabe recordar que en México, la mayor cantidad de brotes se registraron en diciembre de 2020 y siguieron en enero de 2021.

“Quisiera reiterar lo que dijo la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, sobre la importancia de mantener las medidas de precaución, de prevención y promover la vacunación dentro de los planes nacionales”.

Mientras que la gerente de Incidentes para covid-19 de la OPS, Sylvain Aldighieri, aseveró que “la característica principal de esta pandemia sigue siendo la incertidumbre de la evolución”.

Aseguró que en Europa, el incremento de casos se debe a diversos factores como el relajamiento de las medidas de salud pública de alta cobertura de inmunización en Europa del oeste, así como coberturas menores de vacunación en países de Europa del este.