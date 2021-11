Arturo Callejo-noviembre 17, 2021

A mes y medio para que concluyan las 125 administraciones municipales, en la Cámara de diputados del Estado de México, ya no hay tiempo para implementar algún mecanismo de rescate para muchas que están en la quiebra financiera, aunque existe un fondo municipal implementado en la Secretaría de Finanzas estatal, lo que podría aminorar su urgencia económica de quienes ahorraron desde el mes de enero de este año.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la 61 legislatura mexiquense, Maurilio Hernández González externó que, si las entrantes administraciones piden endeudarse para cubrir sus adeudos, esto se estaría analizando, pues habría que ver si tienen la capacidad económica de solventar un nuevo préstamo a la banca.

“A estas alturas ya no da tiempo, a los actuales ayuntamientos ya no da tiempo (de rescatarlos), quizá los que entren ya que hagan de alguna manera sus previsiones y puedan estar solicitando y si tienen la capacidad crediticia la legislatura lo estará valorando”, indicó el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Enrique Vargas del Villar, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), criticó que desde el año pasado, cuando se presentó la pandemia de COVID-19, muchos ayuntamientos no hicieron una reingeniería en sus finanzas, a sabiendas de que vendrían recortes presupuestales y ahora están las consecuencias, “debieron haber tenido esta precaución financieramente hablando”.

El ex presidente municipal de Huixquilucan, agregó que los y las presidentes municipales entrantes deben observar cómo les entregan los alcaldes salientes las arcas locales, a fin de planear muy bien los gastos y ver las formas de ir pagando lo atrasado, a la par de que los legisladores mexiquenses y el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), deben investigar a donde fue a parar el dinero que tiene a las administraciones en deuda histórica.

Con relación a la escasa recaudación que se presume han realizado muchos de los 125 ayuntamientos mexiquense, derivado también de la pandemia, el diputado albiazul sostuvo que la gente no se incentiva a pagar sus contribuciones al no verlas reflejadas en su beneficio.

“Los ciudadanos muchas veces no pagan sus impuestos porque no ven que estén trabajando sus impuestos, la gente dice, aquí no están trabajando mis impuestos y no tienen ningún aliciente para pagar los impuestos, que es algo de las tareas que deben tener los nuevos gobiernos, una recaudación estricta que se necesite para los municipios y los ciudadanos”, dijo.