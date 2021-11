Hoy Estado de México – noviembre 16, 2021

Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD en la legislatura del Edomex, indicó que se debe poner un alto y analizar el rol del partido en el país para darle fuerza a su rumbo, resaltándolo como un partido de vanguardia y de izquierda.

“Hoy en el partido debemos dar un paso de costado o hacia atrás para regresar a los orígenes y nuestros principios”.

Señaló que la fuerza del PRD está en reconstrucción en el Edomex, pues su fin principal es colocar en el centro las causas sociales de la ciudadanía, así como luchar por la igualdad y un mejor porvenir especialmente para las mujeres y los jóvenes.

Al interior del Congreso Local, continuará colaborando con los otros partidos, siempre y cuando sus propuestas no afecten los principios, causas y banderas del Sol Azteca.





“Mientras se siga en la misma línea de fortalecer la agenda del partido, por supuesto que seguiremos en coordinación con los partidos que estén dispuestos a velar por los intereses de los mexiquenses”.

El diputado por Coacalco dijo que no se puede permitir que las políticas públicas sean asistencialistas, que los recursos se regalen para una base social cautiva y clientelar; indicó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 simuló un incremento, no obstante, púnicamente robustece programas sociales asistencialistas, dejando atrás la perspectiva de género, lo cual significa que no se puede llegar a esa igualdad sustantiva que se desea en el Edomex.

Al final, Ortega Álvarez aseguró que la ciudadanía es bienvenida, y que se buscará a mujeres y jóvenes que deseen trabajar por las causas de la gente y del PRD.