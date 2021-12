Hoy Estado de México – noviembre 30, 2021

La autora del libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, Anabel Hernández, indicó al diario Infobae que sostiene lo escrito en su edición, luego de que la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, solicitara en un video publicado en redes sociales, que dejen de difamarla.

La comunicadora, quien hace casi veinte años investiga el narcotráfico, se defendió tras las críticas y aseguró que no difama a nadie.

“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más, ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma. Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí, porque no es una difamación lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros”, comentó.

En el escrito, se asegura que Galilea sostuvo un romance con Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El Barbas’, sin embargo, también fueron señalads Alicia Machado, Ninel Conde, Lucha Villa, Silvia Irabién e Issabela Camil.