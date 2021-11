Hoy Estado de México – noviembre 19, 2021

La polémica cantante Britney Spears era una invitada de honor en el enlace matrimonial de Paris Hilton y Carter Reum, que se realizó durante tres días, pero la estrella no estuvo presente.

A la celebración asistieron Kim Kardashian, Nicole Richie, Paula Abdul, Demi Lovato, Billy Idol y Emma Roberts.

De acuerdo con una fuente, Britney estuvo invitada a la clausura del sábado 13 de noviembre, donde se ofreció una cena de Angelini Osteria y una reunión en la finca del fallecido abuelo de Hilton ubicada en Bel-Air, sin embargo, Spears no quiso presentarse ante las cámaras de los medios.

Un informante indicó al diario New York Post que la cantante no asistió porque no se ha acostumbrado a su nueva forma de vida.

“Ella está emocionada. Necesita algo de tiempo para acostumbrarse a su nueva forma de vida. Ella se está adaptando a su nueva existencia”.

Por su parte, Hilton envió un mensaje de felicitación a Britney por la noticia de la terminación de su tutela.

“Estoy tan feliz de que este día finalmente haya llegado. Eres el alma más resistente, amable e inspiradora. ¡Todos te amamos mucho! ¡Tus mejores días están por llegar!”.