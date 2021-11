Hoy Estado de México- noviembre 02, 2021

Como parte de las actividades del Día de Muertos, los niños y no tan niños salen disfrazados a las calles para pedir la tradicional calaverita, pero en esta ocasión una taquería del Estado de México se lució y repartió taquitos en lugar de dulces.

A través de una publicación en redes sociales esta acción se volvió viral gracias a una usuaria que no pudo contener su alegría y escribió: «Aquí dan taquitos!!!».

La taquería que se puso guapa para este festejo se llama Selene, y está ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

En las imágenes se observa a los pequeños disfrazados de su personaje favorito haciendo fila para recibir esta deliciosa “calaverita”.

A través de comentarios usuarios de las redes sociales celebraron este original reparto:

“El Halloween perfecto no exis…”

¡Sí, que buen detalle. Anotada para cuándo visite la CDMX.”

“A mi también me encanta su espíritu!! Amo que den tacos 🌮, en general se come rico ahí, pero esas cosas le dan un plus al lugar”.

Se lee a través de Twitter, mientras las imágenes no pueden ocultar la cara de felicidad de los niños que reciben este manjar.