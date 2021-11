Hoy Estado de México, noviembre 28, 2021

La cantante Ana Bárbara anunció a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19.

Ana Bárbara se presentó recientemente en los Premios de la radio y asistió a la final del reality show “Tengo talento mucho talento”.

Fue a través de sus historias en Instagram, donde la intérprete de “Bandido” anunció que estaba enferma y la cancelación de su presentación musical en Taxco, Guerrero.

«Me pone triste, pero finalmente dentro de los males, pues no me siento tan mal, pero como un acto de responsabilidad no vamos a dar el show de esta noche, obviamente, pero les quería decir que los quiero mucho, pero también que si el universo, Dios, todos los seres de luz me permiten curarme voy a dar este show más adelante, les mando un beso y lo siento mucho», añadió.