Hoy Estado de México – noviembre 17, 2021

La razón por la que se ha registrado un rebrote de Covid-19 pese a la vacunación, es que las medidas de higiene se relajaron bastante, así como la sana distancia, indicó Sylvain Aldighieri, Gerente de Incidente para Covid-19 de la OPS.

Se debe tener presente que el objetivo de que las vacunas anticovid sean aplicadas, no es que no se transmita más, sino que el padecimiento no sea tan grave y que incluso no se llegue a la muerte, comentó en conferencia de prensa virtual desde Washington.

“Esperamos nuevos brotes amplios en donde se hayan logrado alta vacunación. De hecho, es lo que está pasando en los países de Europa del Oeste y debe ser una advertencia. Se observan repuntes importantes, a pesar de coberturas de vacunación superiores al 70 % y donde ya no se pensaban necesarias medidas de salud pública y de distanciamiento social. Eso es de hecho esperado porque la función principal de la vacunación es reducir la enfermedad grave y las muertes y es lo que está pasando. No la trasmisión”.

Por otro lado, Carissa F. Etienne, directora de la OPS, dijo que pese a que hoy en día existen países en la región de las Américas que han inmunizado contra Covid-19 a menos del 20 por ciento del total de sus habitantes, en Latinoamérica ya se vacunó al 50% de su población.