Jesús Hernández – noviembre 11, 2021

Ante el adeudo de 80 millones 946 mil 271.04 pesos por concepto de pago de nóminas que mantiene el Gobierno de Naucalpan con servidores públicos eventuales, de lista de raya, de confianza, funcionarios de primer nivel y con los integrantes del Ayuntamiento, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda presentaron un dictamen ante el pleno del cabildo, con la intención de que se le instruyera a la Tesorería Municipal y a la Dirección General de Administración para que se pusiera al corriente en la nómina de los trabajadores, sin embargo, la propuesta fue rechazada por 10 de sus miembros, al considerar que la alcaldesa Patricia Durán Reveles y su gestión están llevando a cabo los esfuerzos necesarios para ponerse al corriente.

En el dictamen presentado por el presidente de esta comisión, Maximiliano Alexander Rábago, primer síndico de este Ayuntamiento, los ediles, en su mayoría de oposición, solicitaban también que la Contraloría Municipal iniciara todas las investigaciones necesarias para determinar las razones por las que la administración municipal 2019-2021 presenta estos retrasos en las nóminas de los trabajadores y, en su caso, iniciar los procedimientos legales a los que hubiera lugar por la falta de pago.

Además, se le instruía al tesorero, Leopoldo Corona Aguilar, para que también cumpliera con las obligaciones fiscales que tiene el gobierno municipal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT, al tiempo en que se le pedía que hiciera los esfuerzos necesarios para que se recuperaran los pagos, descuentos y retenciones hechas al FORTAMUN-DF por la deuda que mantiene el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) y de la que no existe claridad y transparencia por parte de ambas dependencias, sobre el monto real retenido por este concepto.

Tras la discusión, en la que los síndicos y regidores firmantes del dictamen coincidieron en que este instrumento estaba lejos de cualquier asunto político contra la propia alcaldesa o su gabinete y, por el contrario, busca atender la problemática que enfrenta esta administración, a través de la responsabilidad que tienen los integrantes del cabildo.

“Lo que se está haciendo es dar vista a las autoridades sobre la situación tal cual, pues se especuló mucho, pero es a favor de los trabajadores, medios de comunicación y de la hacienda municipal, no en contra de nadie. Se trata de dar beneficios a quienes se encuentran en una situación de debilidad, respecto a la situación del gobierno. El dictamen no es contra alguien, no es política, es una situación a un problema real que tenemos y al que se le está haciendo frente. No son elecciones ni es en contra de una carrera política, tiene que ver con nuestra responsabilidad y lo que hagamos marcará el futuro de qué lado está cada quien en su función de servidores públicos”, recalcó el primer síndico, Maximiliano Alexander.