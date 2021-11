Hoy Estado de México – noviembre 26, 2022

La plataforma Netflix estrenará el próximo 5 de enero de 2022 el remake de la telenovela Rebelde, pero seguidores de RBD no están muy conformes con la situación, ya que los personajes principales serán interpretados por actores diferentes a los originales.

Asimismo, Maite Perroni explicó en entrevista para el programa Sale el Sol su opinión sobre esta versión reciente de la serie donde participó.

“Les deseo lo mejor. Creo que es un gran proyecto, es una gran oportunidad, es una nueva generación y esa energía y esa pasión y ese talento tiene que salir al mundo, y deseo que sea un éxito para todos y que lo disfruten al máximo”.

Además de la estrella, Dulce María y Christian Chávez opinaron acerca de este proyecto.

“Me gustó la música, me gustó la canción, cómo la cambiaron… me dio como nostalgia porque obviamente es una canción que está impregnada en mi ADN, o sea Rebelde… la canto hasta dormida (…) Sé que nuestra generación es muy celosa de lo que fue Rebelde y creo que cada proyecto de Rebelde, porque ha habido como varias versiones, todas son únicas, todas van para diferente gente… me dio como nostalgia y les deseo lo mejor”, dijo Dulce.

Mientras que Christian Chávez indicó que se le hace algo muy bonito, pues la historia da para mucho.

“Creo que es algo muy bonito, creo que si la vuelves a contar es una historia que todavía puede llegarle a la gente porque lo vemos en la gente que sigue viendo los capítulos por donde puede y la verdad es algo que me llena de emoción. Creo que el corazón rebelde siempre se va a quedar ahí y qué mejor que salgan otras versiones”.