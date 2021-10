Hoy Estado de México – octubre 13, 2021

Esta mujer de 36 años de edad originaria de New York decidió tener 11 hijos y tiene el deseo de tener 6 más, esta historia se ha vuelto viral en todo el mundo por lo sorprendente de la situación, tener tantos hijos y querer más.

Merrit ama compartir su tiempo con sus hijos, tal como se ha mostrado a través de TikTok, y logró tener tantos hijos pues quedó embarazada por primera vez a los 14 años de edad, aún era estudiante, su hija tiene 21 años actualmente, de acuerdo con The Sun

Fue entonces cuando se dedicó a tener muchos hijos hasta llegar a los 11 que tiene ahora: Andrew (16 años), Adam (15 años), Mara (13 años), Dash (12 años), Darla (10 años), Marvelous (ocho años), Martalya (seis años), Amelia (4 años), Delilah (tres años) y Donovan (1 año).

La mujer se divorció del padre de sus dos primeros hijos y poco después se relacionó con Marty, quien es padre de sus demás hijos, de acuerdo con el mismo medio.

Su deseo es tener otros seis hijos y para eso no utiliza métodos anticonceptivos ya que además tiene una enfermedad en los riñones.

Merrit ha ganado fama mediante TikTok pues comparte videos con todos sus hijos y aunque ella quiere tener 17 hijos, no todos han sido planeados, incluso, hace poco dio a conocer que se encuentra esperando uno más.

“Algunos de los niños estaban planeados. Pero no puedo tomar anticonceptivos hormonales porque mi enfermedad significa que soy propensa a los coágulos sanguíneos. No he descartado tener más niños. Me gustaría tener seis más. He pasado ocho años y medio embarazada”, dijo a The Sun.