Jesús Hernández – octubre 21, 2021

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que dos sujetos roban, con total impunidad, los faros de un automóvil en el fraccionamiento Boulevares del municipio de Naucalpan.

De acuerdo con la grabación, el robo ocurrió este martes 19 de octubre, a las 03:15 horas, cuando dos sujetos se aproximan al vehículo de la víctima y en tan solo tres segundos arrancan los faros traseros del automóvil particular, para luego, huir del sitio corriendo.

Vecinos de dicho fraccionamiento señalaron que Boulevares se ha vuelto uno de los sitios más inseguros de Naucalpan, pues, tan solo en lo que van del mes, se han cometido al menos ocho robos a mano armada, a los que se suma el robo de vehículos y de autopartes como el que quedó grabado en las cámaras de videovigilancia.

Una líder vecinal, que pidió el anonimato por seguridad, señaló que los actos delictivos están ocurriendo a todas horas en este fraccionamiento, pues los delincuentes estarían aprovechando cuando los conductores descienden de sus vehículos, para despojarlos de estos, mientras que, en diversos horarios, se han registrado “cristalazos” para hurtar las pertenencias de los propietarios o sustraer la computadora de estos.

Relató que uno de los sitios preferidos por los delincuentes para despojar de su automóvil a los propietarios es la farmacia que se ubica sobre el Boulevard de la Santa Cruz, esquina con Colina de los Frailes, donde los sujetos aprovechan que los conductores bajan a comprar medicamentos, para robarles sus vehículos. El último evento de este tipo, ocurrió este mismo martes, a las 06:30 horas, donde sustrajeron una camioneta.

Indicó que otro suceso ocurrió a las 02:45 horas, cuando los asaltantes intentaron despojar de su vehículo a un vecino y aunque no lo consiguieron, golpearon al propietario y a su hija, mientras que, a la altura de la calle Colina de Hernán, a los clientes de una panadería les han robado sus pertenencias cuando salen del negocio o a través de “cristalazos” a sus carros.

“Boulevares ya se volvió una zona roja, tenemos elementos de la policía municipal asignados, pero no son suficientes y no tienen ni patrullas, ya que no les dan para la gasolina, así cómo van a hacer su trabajo. La delincuencia ya nos rebasó, porque los delincuentes saben que no pasa nada”, destacó la líder vecinal.