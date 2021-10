Hoy Estado de México – octubre 6, 2021

La actriz Yalitza Aparicio, quien se dio a conocer en el mundo entero gracias a su participación en la película de Alfonso Cuarón, “Roma”, dio una respuesta contundente a aquellos haters que la atacan.

Esto causó el descontento inmediato de diversos seguidores que relacionaron su comentario con el conductor Daniel Bisogno, quien recientemente criticó de nueva cuenta a la actriz por tener foco mediático.

La oaxaqueña que es parte de la lista de las 100 mujeres con más influencia en el mundo en 2019 por la BBC, así como por ser Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco, continúa siendo blanco de muchas críticas.

Pero a pesar de todos los comentarios de odio y de racismo hacia Yalitza, ella continúa adelante, inclusive hace poco estuvo en la revelación de estrella en Hollywood de Alejandro Sanz, situación que mantuvo inconformes a diversos haters.

Uno de los primeros en atacar fue ni más ni menos que Daniel Bisogno:

«¿Qué hacía ahí –Yalitza-?, Ya no saben ni dónde ponerla».

Yalitza Aparicio compartió un video de TikTok, al parecer como respuesta a Daniel Bisogno.

«Hoy me levanté bella, fabulosa y poderosa. Y el que me quiera hacer sentir lo contrario, bye», comentó la maestra donde dejó ver como siempre, que no le interesan los comentarios de haters.