Hoy Estado de México – octubre 12, 2021

La conductora “Gomita” denunció a través de sus redes sociales que su padre la golpeó, por intentar defender a su mamá.

Araceli Ordaz, narró los abusos físicos y psicológicos que ha vivido al lado de su padre, Alfredo Ordaz Barajas, desde hace mucho tiempo.

En un video, la ex integrante de Sabadazo, contó el pasado 3 de septiembre que su padre la había atacado físicamente cuando ella intentó defender a su madre, Elizabeth Campos.

“Llevo mucho tiempo guardando, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Traigo este ojo hinchado y la quijada me duele; me aventó los golpes en la cara”, dijo la youtuber entre lágrimas y con el rostro hinchado por los golpes visibles.