Video. Manuel López – octubre 13, 2021

¡En corto, en corto!, fue como un par de robaron sus pertenencias a usuarios de transporte público quienes viajaban sobre la autopista México-Puebla.

Los hechos se registraron durante la noche del lunes pasado en la zona limítrofe de los municipios de Valle de Chalco y Los Reyes La Paz, al oriente del Estado de México.

En una grabación que fue difundida a través de redes sociales se observa cómo los dos sujetos suben a la unidad y se hacen pasar como pasajeros.

«Buenas noches», dicen al subir a la combi y tomar asiento junto a sus víctimas.

Luego uno de ellos saca un arma de fuego de una bolsa de su sudadera y junto a su cómplice comienzan el robo.

En menos de cuatro minutos ambos logran despojar de teléfonos celulares, dinero en efectivo, bolsas y mochilas a los pasajeros, quienes viajaban presuntamente en dirección a la Ciudad de México.

En unos segundos comienzan a revisar violentamente a hombres y mujeres, mientras uno de ellos expresa: “dale un balazo a ese carnal”, y durante el atraco se escuchan al menos tres detonaciones de arma de fuego, que habrían lesionado a dos usuarios, según reportes preliminares.

Uno de los asaltantes arremete contra un joven que iba sentado en la parte trasera de la unidad, y empieza a jalarlo y golpearlo en la cabeza, quien asustado solo grita: “no traigo nada carnal, no traigo nada güey, no traigo nada hermano, que no güey”, mientras el hombre no deja de agredirlo.

Mientras un pasajero de a lado levanta los brazos para evitar ser víctima también de los golpes o de algún balazo; al tiempo que una mujer grita por el susto y las detonaciones de arma de fuego.

Tras obtener los artículos, ambos logran descender de la unidad, y hasta el momento no han sido detenidos.