Arturo Callejo-octubre 28, 2021

Con fe desbordante hacia San Judas Tadeo, alrededor de 400 personas de todas las edades y oriundas de pueblos y barrios de la ciudad de Toluca, cumplieron este jueves 28 de octubre en llevar en brazos, y por años, sus imágenes de su santo patrono y visitarlo también en la iglesia de la Santa Veracruz, en el centro capitalino, pues los milagros y favores hechos por este santo simplemente no se olvidan.

Así es el caso de la señora Guillermina Mendoza Rosales, originaria del poblado de Aztlán y quien se hizo acompañar de al menos 35 de sus familiares, entre hijos, hijas, nueras y nietos, pues recuerda que hace aproximadamente 15 años, uno de sus hijos estuvo a punto de perder una de sus piernas a raíz de una caída.

“Y yo le pedí de corazón que ayudara a mi hijo para que no perdiera su pierna, al final del tiempo no quedó muy bien, pero tampoco la perdió, yo me sentí contenta porque me hizo el milagro y si Dios nos presta vida y él nos da licencia aquí lo veremos el próximo año”, señaló la toluqueña con lágrimas en los ojos.