Hoy Estado de México- octubre 22, 2021

El conductor de una unidad de transporte público en Ecatepec se salvó de un ataque directo por parte de un asaltante que se hizo pasar como vendedor de dulces para tratar de subir a la unidad.

A través de un video grabado por cámaras de seguridad de la combi, se observa el momento en que un hombre pide al chofer que abra la puerta y le muestra una bolsa, donde supuestamente trae dulces para vender.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre sobre la autopista México-Pachuca, a la altura del municipio de Ecatepec; en las imágenes se observa al sujeto que exige al conductor que abra la puerta, pero ante su negativa le disparó con un arma de fuego.

De inmediato el vidrio de la ventanilla del copiloto se rompe ante el impacto de la bala, la cual no logra herir al conductor, quien acelera la unidad y se retira del punto.

Después del disparo, el sujeto le grita: “párate güey, párate!; mientras que los pasajeros preguntan al conductor si se encuentra bien, a lo que él responde: “sí, no me dio, no vi al perro ese”.

En tanto, el conductor que se salvó de milagro sigue su marcha por la autopista.