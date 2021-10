Hoy Estado de México- octubre 14, 2021

“Cámara, ya se los cargó su @%#& madre”, así es como inicia la pesadilla para los pasajeros de una unidad de transporte público en el municipio de Naucalpan, donde un sujeto armado se hizo pasar como usuario para robar celulares y para amedrentar a sus víctimas les disparó en dos ocasiones.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de octubre, a las 5:15 horas, de acuerdo a la información de la grabación; según algunos informes señalan que la combi circulaba sobre Av. Río Hondo, en dirección a Mexipuerto, en dicho municipio.

Todo parecía normal, cuando de pronto el solitario asaltante sacó una pistola de la bolsa de su chaleco y ordena a una joven que estaba sentada a su lado que pase a la parte trasera de la unidad.

Después, le pide a un joven que abra su mochila y, con amenazas, exige a todos los pasajeros que depositen su celular, “quiero los teléfonos a la mano, no quiero que los avienten a la mochila, todos me lo van a enseñar o si no les voy a meter un balazo”.

Una vez que despojó a las víctimas de sus pertenencias, le dice al conductor del vehículo que lo deje en el puente y que se “siga como si nada”.

Sin embargo, el operador aceleró la velocidad, hecho que molestó al sujeto, por lo que detonó el arma de fuego en el asiento del copiloto, además de que también despoja al chofer de su celular, “no vengo jugando puto”, le recrimina.

“No la agarren de coto, pues si vengo por todo, no vengo jugando», sigue amenazando antes de bajar de la unidad.

No conforme con eso, una vez que se encontraba abajo y que el vehículo comenzó a avanzar, el sujeto nuevamente disparó el arma de fuego.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre la identidad o paradero del hombre.