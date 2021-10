Jesús Hernández- octubre 27, 2021

Un grupo de vecinos del Condado de Sayavedra bloquearon el Boulevard Adolfo López Mateos, frente al palacio municipal de Atizapán de Zaragoza, demandan la intervención de las autoridades locales para retirar a la empresa de seguridad que actualmente controla los accesos al fraccionamiento.

Los colonos, que se apostaron en los carriles laterales de la vialidad, acusan robo de datos personales por parte de dicha empresa de seguridad, pues aseguran que opera de manera ilegal.

Encabezados por Norma Ochoa de Fajardo, representante de la Comunidad del Condado de Sayavedra, aseguran que han recibido amenazas de muerte, les arrojan animales muertos, los espían en sus casas con las cámaras de videovigilancia que compra la Asociación de Colonos del Condado de Sayavedra, con quien se encuentran en un proceso legal.

“Es una empresa de seguridad muy irregular, manejada por un individuo que trae problemas con la ley que se ostenta como policía y no es policía, él trabaja en contubernio con la asociación de colonos que tenemos demandada, la mesa directiva de esa asociación”, señaló.

La representante de la Comunidad del Condado de Sayavedra indicó que no se trata únicamente de un problema de vecinos, pues las irregularidades que denuncian les competen a las autoridades porque es un tema de seguridad, además de tratarse de un fraccionamiento y vías de acceso municipales.

También solicitan la intervención de las autoridades debido a que en el fraccionamiento han detectado invasión y despojo de propiedades, robos en las casas, así como agresiones a los trabajadores del lugar.

Al aseverar que se trata de un caso de impunidad y abuso de poder, piden la intervención de las autoridades municipales para liberar los accesos al fraccionamiento y retirar a las personas actualmente encargadas de la seguridad.

En cuanto a los conflictos con la actual mesa directiva de la Asociación, Norma Ochoa señaló que iniciaron el procedimiento para la creación de una nueva asociación para contar con una mesa directiva legítima, sin embargo, no han logrado concretarlo.

“Nunca nos hablaron claro, al contrario mientras se burlaban de los colonos de Sayavedra, nos solicitaban gestiones creyendo que no las llevaríamos a cabo, como el formar una nueva Asociación de colonos, sumar asociados, obtener firmas, protocolizar documentación, etc., et. , y que el tema quedaría en nosotros por falta de cumplimiento, pero al ver que cumplíamos paso a paso con las gestiones que nos solicitaban, recurrían a pretexto tras pretexto para así tratar de cansarnos, hasta llegar al día de hoy”, así denunciaron también a través de redes sociales.