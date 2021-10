Hoy Estado de México – octubre 5, 2021

Después de la caída de las redes WhatsApp, Instagram y Facebook, Pedro Palacios integrante de “Los Tres Tristes Tigres” compuso esta canción que se viralizó de inmediato, donde hizo referencia a modo de parodia de la desesperación de los usuarios tras quedarse sin servicio.

De inmediato, algunos cibernautas reaccionaron a este arreglo musical explicando que muchas personas se identificaron con el tema.

Las fallas presentadas en dichas redes, pusieron al mundo de cabeza debido a que la mayoría de las personas no pueden permanecer tranquilas si no tienen las redes a la mano.

Diversos usuarios reaccionaron con memes, TikToks y comentarios a través de Twitter, pero, además, Pedro Palacios no esperó para retratar en una canción lo que los cibernautas vivían en esos momentos.

“Me siento raro no sirve el Instagram y pa’acabarla no jala ni el WhatsApp. Es demasiado, ya no jala ni el Face. En estos casos ¿pos qué se puede hacer. Estoy aburrido. Creo que tengo que poner un tuit”, dice la letra.