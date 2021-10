Hoy Estado de México – octubre 8, 2021

La Selección Mexicana igualó con Estados Unidos en el Octagonal Final de Concacaf, sin embargo, los aficionados consideran que no lo están haciendo bien, ya que, a pesar de los buenos resultados, piensan que algo está haciendo falta; Chicharito Hernández.

Hace algunos meses el Tri se encuentra en una gran polémica, ya que la afición ha solicitado a la FMF que le otorgue el perdón a Hernández, pues ni Raúl Jiménez ni Rogelio Funes Mori han anotado suficientes tantos.

Y es que únicamente bastó el México ante Canadá como ejemplo perfecto para que Chicharito volviera a ser tendencia entre la afición, pues consideran que ese encuentro debió ganarse, no obstante, hacía falta el mexicano, quien vive una excelente etapa con la MLS, pero no ha sido considerado para regresar a las filas de la Selección hace algunos años, y ser el mejor goleador del conjunto no ha sido suficiente.

A pesar de que existen diversas peticiones para que Chicharito vuelva, no se tiene previsto que regrese pronto, según algunas declaraciones sobre él.

“​El centro que acaban de mandar, ahí hubiera estado chicharito para que luego dijeran que nomás las empuja, hay troncos que no se mueven y no están ahí para «empujarlas»”, se lee en un comentario de las redes.

“​Ya es hora de llamar a Chicharito, algo que todos saben, pero no lo quieren aceptar”, es otro comentario sobre el deseo de que vuelva el mexicano.