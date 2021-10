Manuel López – octubre 27, 2021

Desde hace seis meses, Aline Toscano dejó de ver a su hija Melani de 2 años, quien le fue arrebatada de los brazos por su ex pareja.

Han pasado más de seis meses y aún busca justicia y pide apoyo a las autoridades para recuperarla.

En abril de este año, la joven de 22 años se encontraba trabajando en la Central de Abastos de Ayotla de Ixtapaluca, cuando su madre y su ex pareja le quitaron a la niña bajo la excusa de malos cuidados.

«Yo soy madre soltera y trabajo en la centralita para mantener a mi hija, porque no recibo ninguna pensión ni apoyo de nadie, si entre a trabajar ahí es porque permitían tener a mi niña, podía trabajar sin descuidarla, pero a ellos les molestaba eso y por eso me la quitaron», dijo.





Sufría violencia desde el embarazo

Alin Toscano explicó que, desde el embarazo Jonathan, su ex pareja, la golpeaba por lo que decidió dejarlo, sin embargo, presuntamente la amenazaba y la acusó de consumir drogas. Incluso en dos ocasiones fue llevada a la fuerza a centros de rehabilitación.

«Jonathan está coludido con uno de mis primos Jarol Joseph, él tiene contactos en la policía y desafortunadamente la ley está con ellos, no me puedo acercar a mi hija y por eso me metieron a centros de rehabilitación para que yo tuviera un antecedente, pero yo he pedido que me hagan estudios o pruebas para demostrar que no soy drogadicta pero no me hacen caso», agregó.

Alin Toscano aseguró que ya recorrió los Ministerios Públicos de Ixtapaluca, Valle de Chalco y Chalco, sin que hasta el momento tenga respuesta favorable en su caso que se ha convertido en una carpeta de investigación sin avances.

«Solo quiero que me apoyen, que las autoridades me ayuden a recuperarla, porque siempre vi por ella y nadie estuvo para apoyarme. Tiene mis apellidos y nadie tiene el derecho de quitarme a mi niña».

Recientemente el INEGI publicó los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2021 realizado durante la emergencia sanitaria por covid-19.

El documento indicó que, a nivel nacional, el Estado de México y Ciudad de México concentraron la mayor cantidad de averiguaciones previas investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas.

En la entidad mexiquense se reportaron 343 mil 775, mientras que en la capital del país fueron 199 mil 761.

El censo arrojó que el delito de robo registró la mayor frecuencia a nivel nacional al concentrar 33 por ciento del total reportado por las fiscalías. Le siguió el delito de violencia familiar y lesiones.

Respecto de las víctimas registradas en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas, durante 2020 se reportaron 2 millones 1 mil 587 carpetas.

Durante 2020, se iniciaron y/o abrieron 1 820 243 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación (98.8% para adultos y 1.2% para adolescentes).