Hoy Estado de México – octubre 14, 2021

Todos hemos buscado un ciber desesperadamente cuando de trabajos, tareas o entregar documentos se trata, pero esta chica se voló la barda con su stroy time que compartió en TikTok, donde narró la vez que se metió a una casa pensando que era un cibercafé.

Se trata de Fathyma Lex quien contó la penosa anécdota que llevó a su video a convertirse en viral.

La chica narró que ese día necesitaba imprimir unos documentos para obtener una beca, por lo que salió de su casa en busca de un cibercafé, pero caminó varias calles encontrando la mayoría cerrados y en los que estaba abierto no tenían impresiones.

Metros más adelante encontró un “ciber”, un poco extraño porque solo contaba con dos computadoras, pero pese a ello se metió, se sentó, prendió la computadora y le pidió a un señor que estaba sentado un mouse, a lo que el adulto mayor accedió muy tranquilo.

Momentos más tarde llegaron unos niños de la escuela y uno de ellos se acercó a ofrecerle un vaso con refresco y ella la aceptó y bebió, pensando que era amabilidad de los dueños del ciber, pero todo comenzó a ser sospechoso cuando le ofrecieron un plato de pozole, lo que agradeció, pero no comió.

Continuó en lo que estaba e imprimió, y cuando le preguntó al señor cuánto le debía, este le dijo que nada, que porque no era un cibercafé y que no la había querido interrumpir diciéndole porque estaba muy concentrada.

“Yo empecé a sentir la cara, pero si bien caliente, le dije pero cómo que no es ciber, señor, ¿por qué no me dijo? y dice no, muchacha, es que yo te vi muy concentrada y la verdad es que no te quise interrumpir. A mí se me caía la cara de vergüenza».