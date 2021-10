Hoy Estado de México – octubre 29, 2021

Recientemente fueron filtrados unos audios en los cuales la polémica conductora de televisión, Laura Bozzo, se refiere de lo peor hacia Televisa y en general de los mexicanos, resaltando a la conductora Yolanda Andrade.

El programa Chisme No Like fue el que dio a conocer estos comentarios de la peruana, de acuerdo con unos audios que fueron filtrados, donde se muestra inconforme con Televisa, Pepe Bastón, Eva Longoria, Verónica Castro y Yolanda Andrade, pero asegura que aguantaba porque tenía que trabajar.

En un primer audio, Bozzo criticó a Pepe Bastón, ex ejecutivo de Televisa y a su esposa Eva Longoria, pues afirma que jamás la quisieron, por lo que dijo que son “gente mierda”.

“Son gente de mierda ¿me entiendes? Solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron”, se escucha en el audio en voz de Laura Bozzo.

De la misma manera, indica en la grabación que todo lo que logró en Televisa fue gracias a su esfuerzo y no por el apoyo de la televisora.

“Si yo no me muevo con la Visa y me quedo allá y los mando a la chingada y me voy donde César Conde, donde todos los presidentes de cadenas; pues yo no he firmado nada con Televisa, absolutamente nada está confirmado”.